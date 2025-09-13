Президент Ради Європи повідомив про прогрес у підготовці механізму компенсацій для України

Рада Європи завершила розробку попереднього проєкту Конвенції з розгляду претензій для України – про це повідомив президент ради Алан Берсе 13 вересня.
«Ми завершили розробку проєкту Конвенції Ради Європи щодо створення Міжнародної комісії з претензій для України. Вона закладає основу для міжнародного механізму компенсації», – заявив він.
Берсе назвав підготовку конвенції кроком до підзвітності «і до миру, побудованого на праві, а не на силі».
Верховна Рада України 15 липня ратифікувала угоду з Радою Європи щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
Угоду 25 червня 2025 року в Страсбурзі підписали президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.
Кабінет міністрів планує забезпечити початок роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України до кінця 2026 року.
