Президент Ради Європи повідомив про прогрес у підготовці механізму компенсацій для України

Рада Європи завершила розробку попереднього проєкту Конвенції з розгляду претензій для України – про це повідомив президент ради Алан Берсе 13 вересня.

«Ми завершили розробку проєкту Конвенції Ради Європи щодо створення Міжнародної комісії з претензій для України. Вона закладає основу для міжнародного механізму компенсації», – заявив він.

Берсе назвав підготовку конвенції кроком до підзвітності «і до миру, побудованого на праві, а не на силі».

Верховна Рада України 15 липня ратифікувала угоду з Радою Європи щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Угоду 25 червня 2025 року в Страсбурзі підписали президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

Кабінет міністрів планує забезпечити початок роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України до кінця 2026 року.