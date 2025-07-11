ЄС з чотирма країнами запустив проєкт відбудови України на 37 мільйонів євро

Під час Конференції з питань відновлення України в Римі Євросоюз разом із Данією, Німеччиною, Францією та Литвою запустив ініціативу EU4Reconstruction для відбудови України на 37 мільйонів євро.

Як повідомляє представництво ЄС в Україні, проєкт триватиме до 30 червня 2028 року та спрямовуватиме скоординоване фінансування, технічну підтримку та цифрові інструменти на зусилля з відбудови України.

EU4Reconstruction буде реалізовано Міністерством закордонних справ Данії, Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), Expertise France та Центральним агентством з управління проєктами (CPVA).

«Українці з їхньою стійкістю та рішучістю є джерелом натхнення. Я переконана, що вони перетворять відбудову на успіх. ЄС буде підтримувати їх крок за кроком, реформу за реформою, щоб відновити сильну, сучасну Україну, яка буде вдома в ЄС. Такі програми, як EU4Reconstruction, допомагають нам досягти цього», – сказала комісар з питань розширення Марта Кос.

За лютневим звітом Світового банку, уряду України, Єврокомісії і ООН про оцінку збитків і потреб (RDNA4), що виникли через агресію Росії, потреби на відновлення України протягом наступного десятиліття мають скласти 524 мільярди доларів.



