Генеральний секретар Ради Європи потрапив до лікарні

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе госпіталізований, скасував участь у форумі в Бледі, йдеться у пресрелізі відомства.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе був госпіталізований у ніч із п’ятниці на суботу. Його стан не викликає занепокоєння, однак із перестороги він залишатиметься під наглядом лікарів упродовж кількох днів, зазначили у пресрелізі.

У зв’язку з госпіталізацією, Берсе не братиме участі у Стратегічному форумі в Бледі, про що повідомлено владу Словенії.

Наразі залишається невизначеним, чи зможе він взяти участь у запланованих заходах наступного тижня.