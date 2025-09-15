Трамп заявив, що переговори з Зеленським і Путіним відбудуться, попри «незбагненну ненависть» між ними

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що тристороння зустріч між ним і президентом України й російським лідером Володимиром Путіним відбудеться. При цьому Трамп заявив про «незбагненну ненависть» між Зеленським і Путіним, через яку вони, за його словами, не можуть провести зустріч удвох.

«Цього тижня загинули понад вісім тисяч солдатів у війні між двома країнами, трохи більше від Росії, бо коли ти агресор, ти втрачаєш більше… Я хочу зупинити вбивства. Думав, що зупинити цю війну буде легко. Але це виявилося складно. Ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною. Ймовірно, говорити доведеться мені, вони ненавидять один одного», – сказав він під час розмови з журналістами перед відльотом до Вашингтону 14 вересня.

«Будуть переговори – називайте це самітом чи просто зустріччю, не має значення. Але, ймовірно, мені доведеться (взяти участь – ред.). Вони настільки ненавидять один одного, що майже не можуть говорити. Вони просто не здатні розмовляти один з одним», – додав президент США. Коли саме може пройти зустріч, Трамп не уточнив.

Він також вкотре розкритикував Європу за нажто слабкі санкції проти Росії й купівлю в неї нафти.

«Європа – це мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони це робили. Санкції, які вони застосовують – не достатньо жорсткі. Я готовий запроваджувати санкції, але вони мають посилити свої… Я готовий рухатися вперед, але вони теж мають це робити. Гадаю, вони це зроблять. Проте зараз вони лише говорять, а не діють. Адже вони купують нафту в Росії. Ми нафту в Росії не купуємо. А вони купують багато. Це – не угода», – заявив Трамп.

13 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити «серйозні санкції» проти Росії, якщо всі країни НАТО зроблять те саме і припинять купувати російську нафту.

Президент США також запропонував країнам НАТО запровадити мита в розмірі 50–100% на імпорт з Китаю.

Президент Зеленський підтримав таку позицію і закликав партнерів «перестати шукати виправдання» щодо санкцій проти російської нафти.