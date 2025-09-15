У Кремлі прокоментували заяву Трампа щодо тристоронньої зустрічі

У Кремлі заявили, що зустріч між лідерами Росії, США й України на даний час не планується. Речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав про це, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа, передають російські ЗМІ.

«Ні, поки що ніяких зрушень немає», – сказав Пєсков.

Президент США Дональд Трамп 14 вересня висловив упевненість у тому, що тристороння зустріч між ним, президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним відбудеться. При цьому Трамп заявив про «незбагненну ненависть» між Зеленським і Путіним, через яку вони, за його словами, не можуть провести зустріч удвох.

«Цього тижня загинули понад вісім тисяч солдатів у війні між двома країнами, трохи більше від Росії, бо коли ти агресор, ти втрачаєш більше… Я хочу зупинити вбивства. Думав, що зупинити цю війну буде легко. Але це виявилося складно. Ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною. Ймовірно, говорити доведеться мені, вони ненавидять один одного», – сказав він під час розмови з журналістами перед відльотом до Вашингтону.

«Будуть переговори – називайте це самітом чи просто зустріччю, не має значення. Але, ймовірно, мені доведеться (взяти участь – ред.). Вони настільки ненавидять один одного, що майже не можуть говорити. Вони просто не здатні розмовляти один з одним», – додав президент США. Коли саме може пройти зустріч, Трамп не уточнив.

13 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити «серйозні санкції» проти Росії, якщо всі країни НАТО зроблять те саме і припинять купувати російську нафту.

Президент США також запропонував країнам НАТО запровадити мита в розмірі 50–100% на імпорт з Китаю.

Президент Зеленський підтримав таку позицію і закликав партнерів «перестати шукати виправдання» щодо санкцій проти російської нафти.