Командування: російська армія втратила понад 1000 військових за добу

Армія РФ втратила близько 1 070 військових за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 20 вересня.

Командування оцінює загальні втрати Росії за час повномасштабної війни в 1 100 600 людей особового складу.

Крім того, за даними штабу, російські війська втратили в техніці:

11 192 танки (+1 за добу)

23 280 бойових броньованих машин (+2)

32 927 артилерійських систем (+31)

1 492 реактивні системи залпового вогню

1 218 засобів протиповітряної оборони

422 літаки

341 гелікоптер

61 045 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+365)

3 718 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

62 168 автомобілів і автоцистерн (+124)

3 968 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

За даними російських видань «Медуза» і «Медіазона», на серпень 2025 року втрати Росії на війні проти України становили близько 219 тисяч осіб убитими – такого висновку вони дійшли, вивчивши реєстр спадкових справ і поіменний список загиблих.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.



