Журналісти встановили імена понад 133 тисяч росіян, які загинули на війні проти України

Журналісти Бі-Бі-Сі та видання «Медіазона» спільно з командою волонтерів, використовуючи відкриті джерела (опубліковані в пресі некрологи, пости в соцмережах тощо), станом на 19 вересня встановили імена 133 117 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Це більш як на 5 тисяч осіб більше, ніж у попередньому зведенні підтверджених втрат російської армії, опублікованому два тижні тому, 5 вересня.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.

28% загиблих – особи, які уклали контракт на службу в армії вже після початку війни, так звані «добровольці». Автори дослідження зазначають, що частка таких загиблих зростає. Друга категорія за рівнем втрат – ув’язнені, які вирушили на фронт із колоній, наголошується у зведенні.

Серед регіонів за абсолютним числом загиблих лідирує Башкортостан (6632 загиблих), за відносним – один із найбідніших регіонів РФ, Республіка Тива (120 загиблих на 10 тисяч чоловіків у середньому).

Український Генеральний штаб втрати Росії за час повномасштабного вторгнення оцінює у 1 мільйон 100 тисяч осіб (очевидно, у щоденних зведеннях ідеться про виведених зі строю військових РФ – не лише убитих, але й поранених, частина з яких згодом знову можуть бути поранені).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.