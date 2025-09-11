Шмигаль заявив про стабільний рівень мобілізації в Україні

Рівень мобілізації в Україні зараз є стабільним, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News.

«Рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і має тенденцію до зростання. Ми мобілізуємо всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви», – сказав міністр.

Він зауважив, що в Росії рівень мобілізації також покриває її втрати, при тому, що вони у п’ять разів вищі за українські.

«Вони втратили мільйон осіб від початку цієї війни. Половина з них загинула. Тож вони продовжують просто спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи втрат. Тож це виклик і це проблема», – сказав Шмигаль.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.

Міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю BBC News Україна 30 липня заявляв, що в Україні мобілізація в майже більшості випадків проходить нормально, резонансних випадків – лише 5-10%.