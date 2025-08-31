Сухопутні війська: у серпні 91% пов’язаних із ТЦК інцидентів виявилися маніпуляціями

У серпні 198 із 218 інцидентів (91%) пов’язаних з територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки виявилися фейками і маніпуляціями, заявляють у командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

«Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою зриву мобілізації й підриву обороноздатності держави. Лише 20 випадків (9%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави й були перевірені», – йдеться в повідомленні.

За даними Сухопутних військ, у зв’язку з цими випадками двох осіб відсторонили від виконання обов’язків; двох – притягнули до дисциплінарної відповідальності; 16 службових розслідувань тривають.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.

Міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю для BBC News Україна 30 липня заявив, що в Україні мобілізація в майже більшості випадків проходить нормально, резонансних випадків – лише 5-10%.

