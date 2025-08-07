Працівники ТЦК з 1 вересня мають носити бодікамери під час вручення повісток – Шмигаль

Всі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки з 1 вересня зобовʼязані носити бодікамери і здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів чи вручення повісток, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

«У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Цей крок дозволить забезпечити прозорість і законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін», – написав Шмигаль у телеграмі 7 серпня.

За його словами, зараз забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%, «триває робота із закупівлі додаткових засобів».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.