Cухопутні війська: у липні 86% інцидентів, пов’язаних з ТЦК, виявилися маніпуляціями

У липні 210 із 244 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО, повідомляє у телеграмі командування Сухопутних військ ЗСУ.



За даними ЗСУ, лише 33 випадки (14%) підтвердилися – двох людей відсторонили від виконання обов’язків, сім людей притягнули до дисциплінарної відповідальності, 24 службових розслідувань тривають.

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Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Наприклад, у квітні минулого року Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України попереджали, що Росія проводить чергову інформаційну операцію проти України під назвою «Ухилянт», щоб зірвати мобілізацію, чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами».





