Шмигаль: в Україні резонансні випадки з мобілізацією – це лише 5-10%

В Україні мобілізація в майже більшості випадків проходить нормально, резонансних випадків – лише 5-10%. Про це в інтерв’ю для BBC News Україна заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, станом на сьогодні мобілізація триває за планом.



«Дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально – люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри…Завжди ми бачимо в медіа той невеликий, скандальний відсоток. І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація – це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців», – сказав він.

У Шмигаля запитали, чи може Україна дозволити собі підвищити фінансове забезпечення захисників.

«Сьогодні Україна збирає порядку 50 мільярдів доларів податками. І це наш внесок як держави в війну…Заробітну плату військових Україна оплачує сама зі своїх податків. Якщо зможемо збирати більше податків, зможемо платити більшу зарплату. Станом на сьогодні ми все, що збираємо, все віддаємо нашим військовим», – пояснив він.



За його словами, економіка війни – це 120 мільярдів доларів, які тратить Росія, тому для того, щоб тримати фронт, Україна має тратити не менше, а якщо хоче вигравати – більше.

«Зі 120 мільярдів 50 плюс дає Україна, 60-70 дають партнери. Ми і на «Рамштайні» про це говорили, що на наступний рік Україні буде потребувати 60 мільярдів доларів від партнерів власне на фінансування протистояння російській агресії», – додав він.

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Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Зокрема, за даними Сухопутних військ, у червні в Україні перевірили 256 повідомлень про інциденти, пов’язані з роботою Територіальних центрів комплектування (ТЦК), з них лише 36 мали реальні підстави.

Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Наприклад, у квітні минулого року Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України попереджали, що Росія проводить чергову інформаційну операцію проти України під назвою «Ухилянт», щоб зірвати мобілізацію, чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами».



