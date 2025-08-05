Поліція: в Черкасах затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату під час перевірки ТЦК

У Черкасах 49-річний місцевий житель під час перевірки, яку проводили військові територіального центру комплектування і соціальної підтримки, погрожував підірвати гранату і намагався взяти у заручники військовослужбовців ТЦК, повідомила поліція Черкаської області. За повідомленням, чоловіка затримали.

«До Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час здійснення заходів оповіщення у місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК і СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. У ході спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. У місті негайно було введено спеціальну поліцейську операцію», – зазначили у поліції.

«Завдяки чітким і професійним діям поліцейських, а також працівників СБУ в Черкаській області вдалося запобігти загрозі вибуху. Чоловіка затримали… У зловмисника вилучили три гранати із підривниками й пістолет», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що встановлюють походження вибухонебезпечних предметів і зброї, а також вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру за статтями: «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», «погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок), «перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань». Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

В обласному ТЦК також інформували про інцидент, зазначивши, що він стався вранці 5 серпня.

У поліції повідомили, що під час інциденту ніхто не постраждав.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Наприклад, у квітні минулого року Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України попереджали, що Росія проводить чергову інформаційну операцію проти України під назвою «Ухилянт», щоб зірвати мобілізацію, чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами».