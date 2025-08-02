У ТЦК прокоментували конфлікт між своїми працівниками і місцевими жителями у Вінниці

У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки заявили, що діють у межах законодавства України, коментуючи конфлікт місцевих жителів із працівниками ТЦК у Вінниці, що виник пізно ввечері 1 серпня.

«1 серпня на території тимчасового пункту збору військовозобов’язаних у місті Вінниця відбулася ситуація, що привернула увагу громадськості. Туди доставили групу військовозобов’язаних осіб для проходження медичних оглядів та інших процедур, передбачених чинним законодавством у межах мобілізаційних заходів. Увечері поблизу цього пункту зібралася група цивільних осіб, яка поводилась агресивно. Зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна і порушення публічного порядку», – йдеться в повідомленні.

У ТЦК зазначили, що на місце події прибули представники Національної поліції, «які забезпечили правопорядок».

«Вінницький ОМТЦК і СП діє виключно в межах законодавства України у взаємодії з Національною поліцією України та закликає громадян до взаємоповаги і дотримання правових норм», – наголосили у ТЦК.

У поліції раніше повідомили, що встановлюють обставини конфлікту.

«Попередньо встановлено, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. У подальшому група людей, у тому числі представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, і, вимагаючи відпустити чоловіка, вчинила конфлікт з військовослужбовцями», – йдеться в повідомленні.

У поліції заявили, що на місце підійшли близько 80 громадян, частина з яких виламали ворота обʼєкта і намагалася прорватися всередину.

«До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта. Поліцейські проводять перевірку і забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі», – кажуть у поліції.

Суспільне із посиланням на свого кореспондента повідомило, що люди почали збиратися під стінами місцевого стадіону після того, як у мережі з’явилася відеотрансляція, на якій видно, як натовп вимагає випустити чоловіків, яких там, ймовірно, утримують. Очевидці заявили виданню, що поліцейські застосували сльозогінний газ, щоб відтіснити їх від будівлі.

За повідомленням, люди не розходилися, попри комендантську годину, а перед її завершенням удосвіта чоловіків почали вивозити із території стадіону.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Наприклад, у квітні минулого року Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України попереджали, що Росія проводить чергову інформаційну операцію проти України під назвою «Ухилянт», щоб зірвати мобілізацію, чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами».