Конфлікт між місцевими жителями і ТЦК у Вінниці: поліція веде розслідування

У поліції повідомили, що встановлюють обставини конфлікту місцевих жителів із працівниками Територіального центру комплектування і соціальної підтримки у Вінниці, що виник пізно ввечері 1 серпня.

«Попередньо встановлено, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. У подальшому група людей, у тому числі представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, і, вимагаючи відпустити чоловіка, вчинила конфлікт з військовослужбовцями», – йдеться в повідомленні.

У поліції заявляють, що на місце підійшли близько 80 громадян, частина з яких виламали ворота обʼєкта і намагалася прорватися всередину.

«До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта. Поліцейські проводять перевірку і забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі», – кажуть у поліції.

Суспільне із посиланням на свого кореспондента повідомило, що люди почали збиратися під стінами місцевого стадіону після того, як у мережі з’явилася відеотрансляція, на якій видно, як натовп вимагає випустити чоловіків, яких там, ймовірно, утримують. Очевидці заявили виданню, що поліцейські застосували сльозогінний газ, щоб відтіснити їх від будівлі.

За повідомленням, люди не розходилися, попри комендантську годину. А перед її завершенням удосвіта чоловіків почали вивозити із території стадіону.

У Вінницькому ТЦК ситуацію поки що не коментували.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Наприклад, у квітні минулого року Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України попереджали, що Росія проводить чергову інформаційну операцію проти України під назвою «Ухилянт», щоб зірвати мобілізацію, чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами».

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