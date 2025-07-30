ДБР: у Миколаєві чоловік стрибнув з мосту під час перевірки документів, триває розслідування

Державне бюро розслідувань перевіряю обставини загибелі чоловіка в Миколаєві під час втечі від правоохоронців та службовців територіального центру комплектування – про це ДБР повідомило 30 липня.

Як встановило ДБР, 30 липня в Миколаєві зведений наряд дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного та Заводського районних ТЦК та СП зупинили чоловіка в одному з промислових районів міста для перевірки облікових документів.

«Однак він відразу почав втікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті», – йдеться в повідомленні.

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Триває огляд місця події, встановлюється особа загиблого, також ДБР повідомляє про допити співробітників поліції й ТЦК та пошук очевидців події. Зокрема, перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї із військових частин.

Досудове розслідування відкрили за статтею про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

У червні Київський ТЦК повідомив, що під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту територіального центру комплектування та соціальної підтримки двоє з них здійснили спробу втечі. Один із чоловіків при цьому загинув.