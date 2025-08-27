Доступність посилання

Чоловікам відкривають кордони: які є «але»? Загрози, СЗЧ, мобілізація

  • Юнаки до 22 років можуть перетинати кордон

Чоловіки віком до 22 років отримали урядовий дозвіл на можливість виїжджати за кордон. Як до цього ставляться військові? Видання «Українська правда»» оприлюднило відповідь Офісу генпрокурора на запит про кількість СЗЧ в Україні: з 2022 року порушили понад 200 тисяч справ за самовільне залишення частини. Чому це відбувається?

Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко законопроєктом пропонує дозволити виїжджати усім чоловікам за межі України. Натомість його колеги пропонують законодавчо підкріпити урядову ініціативу про виїзд чоловіків. Яка мета цих пропозицій? Чому саме зараз виникли такі ініціативи?

  • Ситуація на фронті

Аналітичний проєкт DeepState написав про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині, а Генштаб ЗСУ каже, що бойові дії тривають: що відбувається?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода :

