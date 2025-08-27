У ЗСУ розповіли про ситуацію на Дніпропетровщині – напередодні були повідомлення про окупацію там двох сіл

На Дніпропетровщині біля сіл Запорізьке та Новогеоргіївка тривають активні боєзіткнення, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

«Окупації не було, російські війська туди заходили і були боєзіткнення безпосередньо в самих селищах. Вони намагалися там закріпитися, але поки що не вдається. Йдуть активні боєзіткнення, особливо на межі Новогеоргіївка», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Він пояснив, що російські війська нині діють у форматі малих груп – 5 осіб.

«Вони заходять такими групами, потім накопичуються і об’єднуються. Та сама історія у нас зараз була на Дніпропетровщині у цих двох селах, куди зайшли по декілька таких малих груп. Там вже з ними виник вогневий контактний бій… Ці групи проникають окремо повз українські лінії, за ними об’єднатися і далі йти. Це було під Добропіллям», – розповів Трегубов.

26 серпня аналітичний проєкт DeepState заявив про окупацію цих двох сіл на Дніпропетровщині. Вони розташовані поблизу адміністративних кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Українські військові вперше визнали, що сили РФ увійшли до Дніпропетровської області. Але у Генштабі ЗСУ заперечили інформацію про окупацію російськими військами сіл Запорізьке та Новогеоргіївка.

На початку липня повідомлялось про окупацію російськими військами Дачного Дніпропетровської області. Однак згодом Київ заявив, що прориву військ РФ на територію Дніпропетровської області немає.



