У ЗСУ заперечують інформацію про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині

У Генеральному штабі ЗСУ заперечують інформацію про окупацію російськими військами сіл Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині.

Як повідомляє у телеграмі штаб, Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, «незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт».



Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де українські воїни завдають противнику значних втрат, додають у Генштабі ЗСУ.

Раніше, 26 серпня, аналітичний проєкт DeepState заявив про окупацію цих двох сіл на Дніпропетровщині. Вони розташовані поблизу адміністративних кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

На початку липня повідомлялось про окупацію російськими військами Дачного Дніпропетровської області. Однак згодом Київ заявив, що прориву військ РФ на територію Дніпропетровської області немає.



