Російські медіа: на війні проти України загинули близько 219 тисяч солдатів РФ

На серпень 2025 року втрати Росії на війні проти України становили близько 219 тисяч осіб убитими – такого висновку дійшли російські видання «Медуза» та «Медіазона», які вивчили реєстр спадкових справ та поіменний список загиблих, який ведуть журналісти та волонтери, передає російська служба Радіо Свобода.

Проаналізувавши дані реєстру спадкових справ, журналісти дійшли висновку, що з кожним роком втрати у російській армії сильно зростають. Так, якщо 2023 року на фронті загинули приблизно 50 тисяч російських військовослужбовців, то 2024 року – вже близько 93 тисяч.

Рекорд чоловічої смертності у листопаді 2024 року становив близько 3 тисяч осіб на тиждень.





«Одне з можливих пояснень – це те, що з другої половини 2024 року до російських судів масово почали надходити позови про визнання військовослужбовців зниклими безвісти або загиблими», – зазначає «Медіазона».

У поіменному списку загиблих, який ведуть журналісти Російської служби BBC, «Медіазони» й волонтери на основі відкритих джерел, на кінець серпня 2025 року була 125 681 особа. Це число, як зазначається, не відображає всіх втрат, оскільки не про кожну смерть повідомляється публічно.

За останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 080 480 військових.

Читайте також: «Перебої у постачанні зменшують кількість боїв». Як ЗСУ нищать військову логістику Росії у Криму

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.



