Генштаб: на фронті за добу відбулося майже 200 боєзіткнень

Протягом доби 28 серпня на фронті відбулося 191 боєзіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці у четвер.

Вісім сутичок відбулися на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще дві – на Південно-Слобожанському. ЗСУ відбивали п’ять російських атак на Куп’янському напрямку.

«На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки», – йдеться в зведенні.

Сили оборони також зупинили загалом 19 російських атак на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка», – повідомляє Генштаб.

Російські загарбники здійснили 15 атак на Новопавлівському напрямку, один раз намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Оріхівському. Ще три атаки українські війська відбили на Придніпровському напрямку.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 серпня, військове командування Росії, ймовірно, відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля на Донеччині після того, як російська тактика інфільтрації, схоже, не допомогла створити стійкі позиції в межах цього прориву.

Зокрема, аналітики звернули увагу на зменшення в останні дні кількості повідомлень російських воєнних блогерів про прорив поблизу Добропілля. Натомість вони знову зосередилися на активності на північ, схід і південний захід від Покровська.

26 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про «позитивні тенденції» в прикордонних районах Сумщини та Харківщини.



