ISW: війська РФ не змогли використати прорив біля Добропілля і знову зосередилися на Покровську

Військове командування Росії, ймовірно, відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля на Донеччині після того, як російська тактика інфільтрації, схоже, не допомогла створити стійкі позиції в межах цього прориву, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики звернули увагу на зменшення в останні дні кількості повідомлень російських воєнних блогерів про прорив поблизу Добропілля. Натомість вони знову зосередилися на активності на північ, схід і південний захід від Покровська, і це ще раз свідчить про те, що російські війська не змогли закріпити й використати прорив і знову зосереджуються безпосередньо на Покровську, кажуть в ISW.

Крім того, як вказують в Інституті вивчення війни, нещодавні повідомлення про просування українських сил у цьому районі, а також відсутність повідомлень про просування російських військ, свідчать про те, що зусилля РФ щодо захисту прориву на цей час зазнали невдачі.

Аналітики зауважують, що російська тактика інфільтрації малими групами й низька щільність живої сили вздовж фронту на Покровському напрямку, схоже, дозволили силам РФ тимчасово відновити обмежений тактичний маневр на схід і південний схід від Добропілля, «але нездатність Росії налагодити логістику для підтримки і посилення передових підрозділів, що діють у межах прориву, погіршила здатність Росії розширювати і використовувати прорив».

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.