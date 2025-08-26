Генштаб повідомив про 174 боєзіткнення на фронті за добу

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення, повідомив у ранковому зведенні 26 серпня Генштаб ЗСУ.

Найбільше боїв, за повідомленням, було на Покровському напрямку. «Наші захисники зупинили 43 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як кажуть у командуванні, на Лиманському напрямку загарбники атакували позиції українських сил 28 разів, на Новопавлівському – 19.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Читайте також: Розвідка Британії порахувала, скільки часу і втрат піде в РФ, щоб повністю захопити 4 області України

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.