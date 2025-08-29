Дані Генштабу ЗСУ: армія Росії втратила близько 1 080 480 військових

Російські війська втратили близько 850 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 серпня.

За оцінкою українського командування, загальні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 080 480 військових.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

11 143 танки (+4 за добу)

23 191 бойова броньована машина (+6)

32 125 артилерійських систем (+61)

1 476 реактивних систем залпового вогню (+2)

1 213 засобів протиповітряної оборони (+1)

422 літаки

340 гелікоптерів

54 375 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+414)

3 626 крилатих ракет (+28)

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

60 116 автомобілів і автоцистерн (+109)

3 952 одиниці спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

29 серпня – День пам’яті загиблих захисників України. Офіційно вшановувати пам'ять загиблих цього дня почали у 2019 році. Цього дня, 29 серпня 2014 року, російська армія здійснила перше відкрите вторгнення на територію України, взяла в кільце українські підрозділи і віроломно порушивши домовленості розстріляла колону українських добровольців під час виходу із «Іловайського котла». Так званий «зелений коридор» Росія перетворила у дорогу смерті. Це сталося поміж соняшникових полів. Тому соняшник став символом пам’яті загиблих під Іловайськом оборонців України і символом 29 серпня.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Російська служба «Бі-Бі-Сі», видання «Медіазона» і команда волонтерів, які ведуть підрахунок втрат російських військовослужбовців за відкритими джерелами, станом на 8 серпня встановили імена 122 883 військових РФ, що загинули на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.



