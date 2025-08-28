На фронті відбулося 137 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 28 серпня на фронті відбулося 137 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах один комбінований ракетно-авіаційний удар та 50 авіаційних ударів, застосувавши 33 ракети та скинувши 74 керовані авіаційні бомби, здійснив 2276 ударів дронами-камікадзе та 3619 обстрілів», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Близько половини боїв зафіксовано на двох напрямках у Донецькій області – Лиманському та Покровському.

«На Лиманському напрямку ворог здійснив 31 атаку, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки. П’ять боєзіткнень триває дотепер.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка. На даний час бої точаться у чотирьох локаціях», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 серпня, військове командування Росії, ймовірно, відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля на Донеччині після того, як російська тактика інфільтрації, схоже, не допомогла створити стійкі позиції в межах цього прориву.

Зокрема, аналітики звернули увагу на зменшення в останні дні кількості повідомлень російських воєнних блогерів про прорив поблизу Добропілля. Натомість вони знову зосередилися на активності на північ, схід і південний захід від Покровська.

26 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про «позитивні тенденції» в прикордонних районах Сумщини та Харківщини.



