«Україна хоче взяти участь»: Сибіга – про скликання Естонією Радбезу ООН

Україна звернулась до Південної Кореї, яка головує в Раді безпеки ООН, з проханням взяти участь у засіданні, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Вперше за 34 роки Естонія звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які агресивна Росія становить для стабільності Європи», – зазначив голова українського МЗС.

Він додав, що «ми підтримуємо дружню Естонію в закликах до рішучої та єдиної відповіді на постійну дестабілізацію міжнародного миру та безпеки Росією».

Раніше стало відомо, що Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй скликає у понеділок екстрене засідання у відповідь на зухвале порушення Росією повітряного простору Естонії минулої п’ятниці, повідомило МЗС Естонії.

Зазначається, що це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН країна офіційно просить про екстрене засідання Радбезу. Засідання розпочнеться о 10:00 за нью-йоркським часом (17:00 за Києвом).

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. За словами міністра закордонних справ балтійської країни Маргуса Цахкни, це четвертий раз від початку року, коли Росія порушує повітряний простір Естонії, але сьогоднішній випадок є «безпрецедентно зухвалим».

Міністерство оборони Росії заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Естонії і що три російські літаки виконали «запланований політ» з аеродрому Карелія до невизначеного аеродрому в Калінінградській області відповідно до міжнародного права.

НАТО назвало ці дії ще одним прикладом «безрозсудної поведінки Росії», а Євросоюз – «надзвичайно небезпечною провокацією». Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас зазначила, що це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за кілька днів і ще більше загострює напруженість у регіоні.



