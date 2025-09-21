Доступність посилання

Британські «Тайфуни» здійснили перше патрулювання повітряного простору Польщі

Винищувачі Королівських повітряних сил Великої Британії  «Тайфун»
Винищувачі Королівських повітряних сил Великої Британії «Тайфун» здійснили перший бойовий виліт у рамках операції «Східна варта» для посилення повітряної оборони НАТО на східному фланзі після російського вторгнення безпілотників у повітряний простір Польщі, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Відомо, що два літаки піднялися з бази RAF Coningsby у Лінкольнширі у п’ятницю ввечері, за підтримки літака-заправника RAF Voyager, і патрулювали польський повітряний простір, щоб стримувати й відбивати загрози з боку Росії. У суботу вранці, 20 вересня, вони безпечно повернулися до Великої Британії.

У міноборони Британії кажуть, що це стало першою операцією після «небезпечного та безрозсудного» порушення російськими дронами польського суверенного простору – «найсерйознішого випадку порушення повітряного простору НАТО від початку повномасштабної війни РФ проти України». Протягом останнього тижня зафіксовано й інші порушення з боку російських літаків та дронів.

«Вильоти винищувачів RAF над Польщею є чітким сигналом: повітряний простір НАТО буде захищено. Я пишаюся британськими пілотами та екіпажами, які успішно виконали цю місію, захищаючи наших союзників від безрозсудної російської агресії», – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час відвідання авіабази RAF Brize Norton.

Раніше влада Великої Британії підтвердила, що британські винищувачі «Тайфун» братимуть участь в операції НАТО «Східна варта» для зміцнення східних кордонів Північноатлантичного альянсу. Їхнім завданням буде участь у протиповітряній обороні Польщі перед можливими загрозами з боку російських безпілотників.

Президент Польщі Кароль Навроцький 14 вересня схвалив розміщення військ НАТО на території країни. Як повідомляє Бюро нацбезпеки, це рішення стосується операції «Східна варта».


