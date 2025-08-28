У Польщі під час репетиції авіашоу розбився винищувач F-16, пілот загинув

У місті Радом у центральній Польщі розбився літак F-16, повідомив речник уряду країни Адам Шлапка.

Винищувач розбився під час репетиції авіашоу, що відбудеться під час Радомського міжнародного авіасалону. Захід запланований на найближчі вихідні 30–31 серпня, повідомляє Польське радіо. Чи відбудеться воно тепер, незрозуміло.

У соцмережах опублікували відео аварії, зняте очевидцями. На записах винищувач виконує маневри, а потім врізається в землю та вибухає.

Що стало причиною авіакатастрофи, наразі невідомо.