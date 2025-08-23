Командування: при заході на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29, обставини встановлюються

Вночі проти 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29, повідомляє командування Повітряних сил вранці у суботу.

«Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 року народження», – йдеться в повідомленні.

Військові додають, що причини та обставини катастрофи встановлюються. Командування висловило співчуття рідним і близьким Сергія Бондаря.

У червні під час відбиття масованої російської атаки загинув пілот літака F-16 Максим Устименко.







