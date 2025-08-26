Бухарест готується збільшити кількість українських військових, які проходять навчання у Румунії

Після повернення з Києва міністр національної оборони Румунії Іонуц Моштяну заявив румунській службі Радіо Свобода, що Бухарест надіслав Україні від боєприпасів до «надсучасного» спорядження, також обидві країни готуються збільшити кількість українських військових, які проходять навчання в Румунії.

Моштяну заявив, що інформація щодо поставок зброї є «секретною», але уточнив, що Румунія допомогла українській армії «боєприпасами та спорядженням, починаючи від базових боєприпасів до надсучасного обладнання, такого як системи Patriot».

За його словами, між арміями Румунії та України «ведеться постійний діалог, щоб побачити, чи можемо ми задовольнити оперативні потреби української армії на фронті».

Також міністр оборони Іонуц Моштяну заявив, що, окрім навчання українських пілотів у європейському навчальному центрі F-16 у Фетешті, Румунія також навчатиме солдатів з інших категорій військ.

«Окрім спорядження та боєприпасів, важлива допомога, яку Румунія пропонує Україні, полягає у навчанні українських солдатів на румунській території разом із союзними партнерами. (…) Ми маємо на увазі повітряні сили, і найближчим часом ми зможемо надати вам більше деталей щодо інших видів навчальної підтримки», – сказав він.



У вересні 2024 року тодішній президент Румунії Клаус Йоганніс звернувся до парламенту з проханням схвалити створення двох центрів для української армії на національній території: одного для Морських сил та одного для логістики.



Румунські інструктори навчають українських солдатів у Великій Британії з осені 2023 року разом із професіоналами з інших союзників НАТО.



У листопаді 2023 року Міністерство оборони Великої Британії оголосило, що Румунія приєдналася до програми Interflex – програми навчання для понад 30 000 добровольців.



Interflex – це найбільший військовий навчальний проєкт такого роду на британській землі з часів Другої світової війни, повідомило Міністерство оборони Великої Британії. Місія Interflex розпочалася в червні 2022 року та мала на меті навчити 30 000 солдатів до кінця 2023 року. Нині програму продовжили до кінця 2026 року.



Румунія надіслала Україні 22 пакети військової допомоги з початку російського вторгнення, наступний ЗСУ отримають найближчим часом, повідомив 25 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль. Про це він заявив наприкінці дводенного візиту міністра оборони Румунії Іонуца Моштяну, начальника Генерального штабу оборони генерала Георгіце Влада та керівника канцелярії прем’єр-міністра Міхая Юрки до України.



