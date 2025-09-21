Сили РФ зруйнували адміністративну будівлю на Херсонщині – влада

Сили РФ зруйнували адміністративну будівлю на Херсонщині, йдеться у повідомленні міської військової адміністрації (МВА).

«Сьогодні зранку (21 вересня – ред.) російські окупанти знищили адміністративну будівлю в Садовому. Внаслідок обстрілу також виникла пожежа», – кажуть у пресслужбі МВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



