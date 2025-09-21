Сили РФ завдали ударів по Костянтинівці, є загиблі та поранені – влада

Російські війська у неділю обстріляли Костянтинівку у Донецькій області – загинула людина, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його даними, сили РФ завдали удару по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню «Смерч» – пошкоджені фасади трьох багатоповерхівок, магазину та торговельного центру. Постраждалих немає.

Також, як пововдіомив Горбунов, був авіаудар керованою авіабомбою ФАБ-250 з УМПК та обстріл артилерією – загинула людина, яка зазнала поранень у власному помешканні, несумісні з життям.

Перед цим керівник МВА писав про обстріл міста зі ствольної артилерії та атаку FPV-дроном – загинула людина, ще одна людина була травмована в автомобілі через удар безпілотника. Також внаслідок артилерійського обстрілу постраждали ще двоє жителів міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



