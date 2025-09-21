Нічна атака РФ: у ЗСУ повідомили про знешкодження 33 БпЛА, є влучання на восьми локаціях

Українські військові знешкодили 33 БпЛА, якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляє у телеграмі пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



Протиповітряна оборона збила дрони на півночі, сході та в центрі країни. Військові зафіксували влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.



За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 21 вересня противник атакував 54-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 30 із них – «Шахеди».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



