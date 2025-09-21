Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Нічна атака РФ: у ЗСУ повідомили про знешкодження 33 БпЛА, є влучання на восьми локаціях

Українські військові збили 33 безпілотники під час нічної атаки Росії, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Противник запустив 54 дрони, зокрема «Шахеди»
Українські військові збили 33 безпілотники під час нічної атаки Росії, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Противник запустив 54 дрони, зокрема «Шахеди»

Українські військові знешкодили 33 БпЛА, якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляє у телеграмі пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона збила дрони на півночі, сході та в центрі країни. Військові зафіксували влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 21 вересня противник атакував 54-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 30 із них – «Шахеди».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG