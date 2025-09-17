Доступність посилання

Робота рятувальників під час великої війни. Фоторепортаж до Дня рятівника

17 вересня в Україні відзначають День рятувальника. Це – день людей, які витягують поранених з-під завалів, гасять пожежі після ракетних ударів, евакуюють дітей і літніх людей з прифронтових міст, надають допомогу під час повеней і техногенних катастроф.

Пожежні частини та підрозділи ДСНС неодноразово ставали цілями російських обстрілів. Від початку повномасштабної війни, за словами очільника МВС Ігоря Клименка, загинули 107 рятувальників. Щонайменше 400 рятувальників були поранені.

З лютого 2022 року підрозділи ДСНС здійснили 232 241 виїзд, ліквідували 28 030 пожеж, врятували 6 492 особи та надали психологічну допомогу майже 295 тисячам людей.

День рятувальника відзначають не лише співробітники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та спеціальних формувань. Це також свято громадян, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і захисті життя та здоров’я людей.

У добірці фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка – робота рятувальників у Києві, Бородянці, Лисичанську, Бахмуті, Харкові, Кременчуці, Чернігові та Костянтинівці у 2022–2025 роках.

Пожежники на місці влучання російської ракети у будівлю в Києві. Район метро «Дорогожичі», 1 березня 2022 року
1 Пожежники на місці влучання російської ракети у будівлю в Києві. Район метро «Дорогожичі», 1 березня 2022 року
Пожежник біля пошкодженого внаслідок російського обстрілу будинку. Село Гатне, Київська область, 3 березня 2022 року
2 Пожежник біля пошкодженого внаслідок російського обстрілу будинку. Село Гатне, Київська область, 3 березня 2022 року
Ліквідація наслідків російського обстрілу у Святошинському районі Києва, 15 березня 2022 року
3 Ліквідація наслідків російського обстрілу у Святошинському районі Києва, 15 березня 2022 року
Рятувальник відпочиває біля розстріляного російськими військами пам’ятника Тарасові Шевченку в селищі Бородянка на Київщині, 8 квітня 2022 року
4 Рятувальник відпочиває біля розстріляного російськими військами пам’ятника Тарасові Шевченку в селищі Бородянка на Київщині, 8 квітня 2022 року
Пожежник гасить займання ринку в Лисичанську Луганської області внаслідок російського обстрілу, 16 квітня 2022 року
5 Пожежник гасить займання ринку в Лисичанську Луганської області внаслідок російського обстрілу, 16 квітня 2022 року
Підрозділи ДСНС працюють на одному з підприємств в Бахмуті Донецької області, яке зазнало обстрілу з боку російської армії, 27 травня 2022 року
6 Підрозділи ДСНС працюють на одному з підприємств в Бахмуті Донецької області, яке зазнало обстрілу з боку російської армії, 27 травня 2022 року
Втомлений рятувальник, який працює на розборі завалів ТРЦ в Кременчуці Полтавської області, куди влучила російська ракета, 28 червня 2022 року
7 Втомлений рятувальник, який працює на розборі завалів ТРЦ в Кременчуці Полтавської області, куди влучила російська ракета, 28 червня 2022 року
Пожежник одягає протигаз перед тим, як зайти в пошкоджену внаслідок російського обстрілу адмінбудівлю. Харків, 12 вересня 2022 року
8 Пожежник одягає протигаз перед тим, як зайти в пошкоджену внаслідок російського обстрілу адмінбудівлю. Харків, 12 вересня 2022 року
Пожежник рятує двох йоркширських тер'єрів з пошкодженого російським ракетним ударом будинку. Київ, 10 жовтня 2022 року
9 Пожежник рятує двох йоркширських тер'єрів з пошкодженого російським ракетним ударом будинку. Київ, 10 жовтня 2022 року
Пожежник піднімається по пожежній драбині для ліквідації наслідків влучання «Шахеда» у житловий будинок. Київ, 17 жовтня 2022 року
10 Пожежник піднімається по пожежній драбині для ліквідації наслідків влучання «Шахеда» у житловий будинок. Київ, 17 жовтня 2022 року
Пожежники в останній працюючій частині ДСНС Бахмуту Донецької області, у цей час за місто точаться жорсткі бої. 11 січня 2023 року
11 Пожежники в останній працюючій частині ДСНС Бахмуту Донецької області, у цей час за місто точаться жорсткі бої. 11 січня 2023 року
Один із пожежників допомагає своєму побратиму зняти бронежилет після гасіння пожежі внаслідок влучання російського «Шахеда». Київ, 30 травня 2023 року
12 Один із пожежників допомагає своєму побратиму зняти бронежилет після гасіння пожежі внаслідок влучання російського «Шахеда». Київ, 30 травня 2023 року
Працівники ДСНС завершують рятувальні дії на місці влучання російської ракети. Чернігів, 19 серпня 2023 року
13 Працівники ДСНС завершують рятувальні дії на місці влучання російської ракети. Чернігів, 19 серпня 2023 року
Ліквідація наслідків російської атаки на супермаркет в Костянтинівці Донецької області, 9 серпня 2024 року
14 Ліквідація наслідків російської атаки на супермаркет в Костянтинівці Донецької області, 9 серпня 2024 року
Рятувальники працюють на місці влучання російської ракети в житловий будинок у Святошинському районі Києва, 24 квітня 2025 року
15 Рятувальники працюють на місці влучання російської ракети в житловий будинок у Святошинському районі Києва, 24 квітня 2025 року
Психологині ДСНС біля жінки, яка втратила близьку людину внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Святошинському районі. Київ, 24 квітня 2025 року
16 Психологині ДСНС біля жінки, яка втратила близьку людину внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Святошинському районі. Київ, 24 квітня 2025 року
Чоловік із дитиною біля символічного меморіалу неподалік від метро «Шулявська» в Києві, де під час російської атаки загинули 3 рятувальники. Київ, 6 червня 2025 року
17 Чоловік із дитиною біля символічного меморіалу неподалік від метро «Шулявська» в Києві, де під час російської атаки загинули 3 рятувальники. Київ, 6 червня 2025 року
Пожежник під час ліквідації пожежі у Солом'янському районі Києва, де внаслідок влучання російської ракети був зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Київ, 17 червня 2025 року
18 Пожежник під час ліквідації пожежі у Солом'янському районі Києва, де внаслідок влучання російської ракети був зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Київ, 17 червня 2025 року
Рятувальники проводять евакуацію пораненої жінки з будинку в Солом'янському районі Києва, де внаслідок влучання російської ракети був зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Київ, 17 червня 2025 року
19 Рятувальники проводять евакуацію пораненої жінки з будинку в Солом'янському районі Києва, де внаслідок влучання російської ракети був зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Київ, 17 червня 2025 року
Рятувальники дістали тіло загиблої людини з-під руїн житлового будинку, який зазнав російського ракетного удару. Київ, 23 червня 2025 року
20 Рятувальники дістали тіло загиблої людини з-під руїн житлового будинку, який зазнав російського ракетного удару. Київ, 23 червня 2025 року
Врятована працівниками ДСНС ластівка на місці зруйнованого внаслідок російської атаки житлового будинку. Київ, 23 червня 2025 року
21 Врятована працівниками ДСНС ластівка на місці зруйнованого внаслідок російської атаки житлового будинку. Київ, 23 червня 2025 року
Рятувальники допомагають місцевим мешканцям винести уцілілі речі з будинку, який був пошкоджений внаслідок атаки РФ. Київ, 1 серпня 2025 року
22 Рятувальники допомагають місцевим мешканцям винести уцілілі речі з будинку, який був пошкоджений внаслідок атаки РФ. Київ, 1 серпня 2025 року
Виснажені рятувальники після розбору завалів на місці влучання російської ракети у Святошинському районі. Київ, 1 серпня 2025 року
23 Виснажені рятувальники після розбору завалів на місці влучання російської ракети у Святошинському районі. Київ, 1 серпня 2025 року
Рятувальники біля житлового будинку, в який влучила російська ракета. Київ, 28 серпня 2025 року
24 Рятувальники біля житлового будинку, в який влучила російська ракета. Київ, 28 серпня 2025 року
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

