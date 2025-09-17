Робота рятувальників під час великої війни. Фоторепортаж до Дня рятівника

17 вересня в Україні відзначають День рятувальника. Це – день людей, які витягують поранених з-під завалів, гасять пожежі після ракетних ударів, евакуюють дітей і літніх людей з прифронтових міст, надають допомогу під час повеней і техногенних катастроф.

Пожежні частини та підрозділи ДСНС неодноразово ставали цілями російських обстрілів. Від початку повномасштабної війни, за словами очільника МВС Ігоря Клименка, загинули 107 рятувальників. Щонайменше 400 рятувальників були поранені.

З лютого 2022 року підрозділи ДСНС здійснили 232 241 виїзд, ліквідували 28 030 пожеж, врятували 6 492 особи та надали психологічну допомогу майже 295 тисячам людей.

День рятувальника відзначають не лише співробітники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та спеціальних формувань. Це також свято громадян, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і захисті життя та здоров’я людей.

У добірці фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка – робота рятувальників у Києві, Бородянці, Лисичанську, Бахмуті, Харкові, Кременчуці, Чернігові та Костянтинівці у 2022–2025 роках.