На Київщині через російський удар горять складські приміщення – ОВА

У Бориспільському районі на Київщині внаслідок російського удару сталася пожежа на складських приміщеннях, повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Оперативні служби на місці події. Вживаються всі необхідні заходи», – зауважив очільник ОВА Микола Калашник.

За його словами, наслідки нічного удару також зафіксували в Бучанському районі: тут виникла пожежа у приватному будинку, її вже локалізували.

Повідомлень про постраждалих поки що не надходило.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.