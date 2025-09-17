УЗ: низка поїздів затрималася через удар Росії, триває відновлення живлення на пошкодженій ділянці

Частина рейсів, які затрималися найбільше через російську атаку, мусили об’їздити пошкоджену ділянку і вже наближаються до своїх кінцевих станцій, заявила «Укрзалізниця» увечері 17 вересня. Зворотні рейси цих поїздів також прямуватимуть із затримками.

За даними перевізника, затримуються понад 30 рейсів, з них 11 – на кілька годин.

Зокрема, на пасажирів поїзда №119/120 Дніпро – Хелм, який затримується на понад 6 годин, чекають у Хелмі шість автобусів до Любліна та Варшави, заявляє перевізник.

Також, за повідомленням, пасажирів шести поїздів дніпровського напрямку, які мали найбільший час затримки, забезпечила їжею організація World Central Kitchen, яка «системно допомагає залізничникам турбуватись про пасажирів у таких критичних ситуаціях».

«Відновлення живлення в районі атакованих підстанцій досі триває, поїзди проходять ділянку під резервними тепловозами, які заздалегідь підготували залізничники. До остаточного відновлення інфраструктури затримки поїздів зберігатимуться і завтра, особливо це стосується поїздів з довгими маршрутами, що курсують через пошкоджену ділянку», – заявляє компанія.

Пасажирів просять слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках та перевіряти сповіщення в застосунку «Укрзалізниці». Пасажири поїзда «Інтерсіті+» №731 Запоріжжя – Київ прибудуть до Києва із «суттєвим запізненням» і зможуть залишитися на вокзалі до закінчення комендантської години.

Раніше сьогодні в «Укрзалізниці» повідомили, що російські війська вночі здійснили чергову «комплексну атаку» на залізницю, через що є затримки в русі поїздів.





За даними Повітряних сил, російські війська в ніч на 17 вересня атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М/KN-23» і зенітною керованою ракетою С-300, а також 172 безпілотниками, понад 100 з яких – «Шахеди».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







