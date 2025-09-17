Червоний Хрест повідомив про травмування своїх співробітників через обстріл РФ у Херсоні

У Херсоні внаслідок удару російського безпілотника постраждали співробітники Українського Червоного Хреста, повідомили в організації ввечері 16 вересня.

За повідомленням, інцидент стався за день до цього. «Під удар дрона потрапив автомобіль Українського Червоного Хреста. Транспортний засіб, що був чітко позначений символікою Червоного Хреста, серйозно пошкоджений. У машині перебували двоє співробітників Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста, які поверталися після інформаційної сесії з мінної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в організації, попри пошкодження автомобіля, співробітники Червоного Хреста змогли доїхати до найближчої міської лікарні, де обом постраждалим надали допомогу.

«За даними Херсонської ОВА, 15 вересня армія РФ обстрілювала населені пункти Херсонського і Бериславського районів, застосовуючи артилерію, міномети та безпілотники. Ми категорично засуджуємо обстріли транспорту, маркованого емблемою Червоного Хреста гуманітарних співробітників. Такі дії є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.