Сили РФ обстріляли Херсон, постраждали працівники обладміністрації – влада

Російські військові опівдні обстріляли з артилерії Херсон, постраждали двоє працівників Херсонської ОВА, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

За даними влади, чоловіки 28 та 36 років, які на момент удару перебували в автівці, зазнали контузії, вибухових та закритих черепно-мозкових травм. Їх доставили до лікарні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



