Кропивницький і ще 44 населені пункти залишилися частково без світла через атаку РФ – влада

Російські війська вночі масовано атакували дронами Кіровоградську область, ціллю були обʼєкти інфраструктури, повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Від електропостачання станом на зараз частково відключено обласний центр і 44 населених пункти на території Олександрівської СТГ. Зафіксовано також пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, який посилається на дані Одеської філії АТ «Укрзалізниця», припинений рух залізничного транспорту по двох напрямках: Помічна – Кропивницький – Знам’янка – П’ятихатки і Фундукліївка – Знам’янка – П’ятихатки.

Про постраждалих і загиблих інформації не було.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники ліквідовують наслідки дронової атаки на Кіровоградщині, де російські військові завдали удару по об’єктах інфраструктури Кропивницького району.

«Внаслідок влучання БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях… До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 60 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці серпня американський Інститут вивчення війни у своєму звіті заявив, що Росія найближчими тижнями може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська знову концентрують удари по українській енергетиці, й анонсував відповідь на ці удари.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.