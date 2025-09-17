На Черкащині через удар БпЛА є наслідки для критичної інфраструктури – ОВА

Російські війська в ніч проти 17 вересня атакували Черкащину ударними безпілотниками, повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Є наслідки для критичної інфраструктури», – написав він у телеграмі, не наводячи деталі.

Наприкінці серпня американський Інститут вивчення війни у своєму звіті заявив, що Росія найближчими тижнями може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська знову концентрують удари по українській енергетиці, й анонсував відповідь на ці удари.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.