Міненерго: заяви Путіна про ЗАЕС свідчать про наміри використати станкцію як військовий інструмент

Міністерство енергетики України 2 вересня прокоментувало заяви президента РФ про окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Відомство нагадало, що станція перебуває в умовах позапроєктної загрози – режиму, який не був передбачений ані конструктивно, ані процедурно. Наслідки такої експлуатації неможливо оцінити через окупацію станції.

«Від часу встановлення військового контролю над Запорізькою АЕС Російська Федерація допустила системні, критично небезпечні деформації у технічному функціонуванні цього ядерного об’єкта. Йдеться не лише про знищення основного джерела водопостачання для охолодження реакторів унаслідок підриву Каховської греблі, а й про багаторазові відключення станції від української енергосистеми, що вже дев’ять разів призводили до повного знеструмлення об’єкта – стану, який є прямою передумовою ядерної аварії», – йдеться в заяві.





Міністерство назвало умови, в яких утримується ЗАЕС, несумісними з базовими стандартами ядерної безпеки для об’єкта такого масштабу.

«У цьому контексті публічні заяви президента РФ від 2 вересня 2025 року про запровадження нових, невідомих систем управління та контролю над станцією, мають розцінюватися як свідчення намагання використати ЗАЕС як військовий інструмент у подальшому веденні війни проти України», – стверджує Міненерго.

Відомство розцінило такі дії як пряму загрозу ядерній безпеці станції, а відтак – всієї Європи, і закликало партнерів України відреагувати в рамках вересневої сесії Генеральної конференції МАГАТЕ.

Міненерго додає, що бачить будь-які спроби РФ ввести нові форми «управління» чи «контролю» на станції як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці.

Президент Росії Володимир Путін заявив 2 вересня про «готовність співпрацювати з американськими представниками» на захопленій російськими військовими в перший тиждень повномасштабного вторгнення у 2022 році Запорізькій атомній електростанції.