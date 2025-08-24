РФ заявляє, що нібито український БпЛА спричинив займання на території Курської АЕС. Київ відреагував

У Росії заявили, що біля Курської атомної електростанції її сили ППО вночі 24 серпня нібито збили український безпілотник.

Як стверджує пресслужба станції, при падінні БпЛА здетонував, у результаті «пошкоджено трансформатор власних потреб, локальне займання загасили». Постраждалих немає.

У результаті блок №3 було розвантажено на 50 %, радіаційний фон на АЕС та прилеглій території не змінився, додається у повідомленні.

У МАГАТЕ заявили,що не мають незалежного підтвердження цих повідомлень і наголосили, що «кожен ядерний об'єкт має бути захищений у будь-який час». Згодом в агенції додали, що їхній моніторинг підтверджує нормальний рівень радіації поблизу Курської АЕС.

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) заявив,що спроби РФ звинувачувати Україну у буцімто завданні цілеспрямованих ударів по Курській АЕС та маніпуляції довкола питання атомної безпеки є «типовими прийомами російської пропаганди для дискредитації України та виправдання власної агресії».



У ЦПД зауважили, що Росія раніше неодноразово поширювала подібні повідомлення.

Про займання на території Курської АЕС вперше повідомив російський федеральний телеканал REN TV. Посилаючись на пресслужбу станції, він повідомив, що трансформатор не є частиною ядерної секції станції. Наразі незрозуміло, в якій частині станції сталася пожежа.



Курська АЕС розташована за 40 кілометрів на захід від міста Курськ, обласного центру, на березі річки Сейм. Перший блок було запущено в 1976 році. Інші блоки були додані в 1979, 1983 та 1985 роках, повідомляє пресслужба.



Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово попереджало про небезпеку бойових дій навколо атомних станцій з моменту початку Росією повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

