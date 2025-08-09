Зеленський запровадив санкції проти «Росатому» і енергетичних компаній РФ

Президент України Володимир Зеленський погодив запровадження нових персональних і секторальних санкцій проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією «Росатом» та енергетичними компаніями РФ, йдеться у відповідних указав глави держави №594/2025, №595/2025.

8 серпня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження нових спеціальних санкцій проти російської корпорації «Росатом» та її глобальної інфраструктури. Ці заходи затверджені указами президента України №594/2025 та №595/2025.

Санкції охоплюють 18 фізичних і 17 юридичних осіб, причетних до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ, участі у захопленні Чорнобильської АЕС, виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення, а також експорту збагаченого урану через дочірні компанії в Європі.

Серед фігурантів списку – Микита Константінов, заступник генерального директора АТ «Концерн Росенергоатом», а також компанії Uranium One Holding N.V. (Нідерланди), Rosatom Finance Ltd (Кіпр) та АТ «Кіров-Енергомаш» (РФ).

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк наголошує, що розширення санкційного тиску на «Росатом» є «невід’ємною частиною боротьби за обмеження доступу РФ до критичних ядерних технологій і фінансування».

Президент Володимир Зеленський 27 червня увів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу й інших учасників «Групи семи» на Росію й пов’язані держави.

За його словами, це рішення спрямоване на «максимально жорсткі наслідки для Російської Федерації за розв’язану проти України злочинну та неспровоковану війну».



