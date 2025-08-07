Axios: Віткофф розповість про свою зустріч із Путіним представникам України та НАТО

Спецпредставник президента США Стів Віткофф планує сьогодні, 7 серпня, провести відеоконференцію з чиновниками України та ще п’яти країн – він розповість про свою зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. Про це пише видання Axios.

Неназвані джерела розповіли Axios, що у відеоконференції братимуть участь високопосадовці України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Очікується, що Віткофф також обговорить із ними подальші плани, зокрема можливу зустріч президента США Дональда Трампа і Путіна.

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Також 6 серпня Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами та повідомив їм про можливість зустрічі між ним та Путіним, а також тристороннього саміту після неї за участю Зеленського.



Як пише Axios, ця розмова викликала плутанину в Києві та інших європейських столицях. Чиновники не впевнені, чи змінюється політика США, чи санкції все ще будуть оголошені в п'ятницю, як планував Трамп.

Українські чиновники кажуть, що вони стурбовані тим, що пропозиція Путіна про зустріч із Трампом – це спосіб для нього спробувати досягти домовленостей безпосередньо зі США щодо припинення війни, без участі України чи європейських держав.

Білий дім не відповів на запитання щодо запланованої телефонної конференції Віткоффа.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів.

Зеленський після своєї розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 7 серпня заявив, що Україна готова до зустрічей у різних форматах.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.