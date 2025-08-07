Зеленський: рішення щодо закінчення війни стосуються всієї Європи, тому її голос має впливати на мирний процес

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо закінчення війни стосуються всієї Європи, тому голос Європи має впливати на мирний процес.

«Усіх об’єднує розуміння того, що війна Росії проти України – це війна у Європі й проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити цю війну і щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного. Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті», – розповів він у вечірньому відеозверненні.

Читайте також: Поки зарано говорити про можливу участь ЄС у переговорах США, Росії й України – речниця Єврокомісії

Зеленський зауважив, що напередодні обговорювалися різні формати зустрічей щодо закінчення війни.

«Формат зустрічей, зустрічей лідерів – це, зокрема, тристоронній формат. І ми про це вчора детально говорили – про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат. Про всі можливості», – зазначив він.

Президент також заявив, що сьогодні відбудеться ще розмова безпекових радників України, інших країн Європи, також американського представника.

«Всі деталі обговорять. Нам потрібні справді скоординовані та максимально пропрацьовані підходи в дипломатії», – додав Зеленський.

Протягом дня Зеленський провів переговори з низкою європейських політиків, зокрема з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Читайте також: Gallup: 69% українців хочуть якнайшвидшого припинення війни шляхом переговорів

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Трамп також заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» його зустрічі з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів.

Зеленський після своєї розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 7 серпня заявив, що Україна готова до зустрічей у різних форматах.

6 серпня після зустрічі спецпосланця президента США з Путіним Трамп провів телефонні переговори з Зеленським та низкою європейських політиків.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.



