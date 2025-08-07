Поки зарано говорити про можливу участь ЄС у переговорах США, Росії й України – речниця Єврокомісії

В Європейській комісії заявляють, що на даний час зарано говорити про можливу участь представників Євросоюзу в майбутніх переговорах лідерів США, Росії й України. Як заявила на брифінгу 7 серпня представниця Єврокомісії Аріанна Подеста, ще немає остаточного рішення щодо логістики цієї зустрічі.

«Формат, терміни, логістика на даний момент абсолютно незрозумілі. Вони все ще вирішуються. Тож нам доведеться подивитися, як розвиватимуться події, і це передчасно. Тож, звичайно, немає розчарування щодо того, що не було вирішено», – сказала вона, відповідаючи на запитання про те, чи є розчаруванням для ЄС те, що його не запросили на можливу тристоронню зустріч між Трампом, Зеленським і Путіним.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Подеста підтвердила, що до групового дзвінка між Трампом, Зеленським і низкою інших європейських лідерів учора не запросили президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

«Дійсно, президентка не брала участі у вчорашній розмові. Її було детально проінформовано, вона була на зв’язку з лідерами. Як завжди, вона підтримує з ними зв’язок, особливо з такого важливого питання. Звичайно, ви добре знаєте нашу позицію щодо мирних переговорів: ми підтримуємо справедливий і тривалий мир для України, і наші зобов’язання щодо цього не змінилися, зокрема і на тлі цих можливих тристоронніх мирних переговорів. Терміни, формат і логістику ще належить з’ясувати, тому ще дуже рано говорити точно, що станеться», – сказала вона.

Речниця не уточнила, з ким із лідерів спілкувалася президентка Єврокомісії.

Раніше сьогодні після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом президент Володимир Зеленський наголосив, що Європа має бути учасником переговорів про завершення війни РФ проти України.

«Параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна – невід’ємна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів», – зазначив він.

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Трамп також заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» його зустрічі з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.