Чи справді Росія і США готуються до ядерного конфлікту?

Росія відмовиться від мораторію на обмеження розгортання ракет середньої та меншої дальності, повідомили в російському МЗС. Таке рішення відомство пояснило нарощуванням «дестабілізуючих ракетних потенціалів» з боку «колективного Заходу», у прилеглих до Росії регіонах. Прилеглими до Росії регіонами в заяві російського МЗС названо Данію, Філіппіни та Австралію.

А президент США Дональд Трамп, у відповідь на ядерні погрози з вуст чинного заступника секретаря Радбезу РФ і третього російського президента Дмитра Медведєва, заявив 1 серпня, що США «повністю готові» до можливого ядерного конфлікту з Росією і підтвердив, що віддав наказ розмістити «два атомні підводні човни у відповідних регіонах».

Що це все означає? Чи справді США та Росія готуються до можливого ядерного конфлікту між собою?

Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності між Москвою та Вашингтоном був підписаний ще Горбачовим і Рейганом. Вінприпинив дію у 2019 році.

Після цього Кремль оголосив про односторонній мораторій на розгортання таких ракет. Водночас, розв'язавши повномасштабну війну проти України, Росія пішла на порушення усіх домовленостей у угод.

...розробка низки таких систем перебуває у нас на завершальній стадії

У травні 2024 року року в російському МЗС заявили, що виробництво озброєнь, які раніше обмежувалися договором, відновили. Цим самим Сполученим Штатам рік тому особисто погрожував і очільник Кремля Володимир Путін на параді ВМФ РФ у російському Санкт-Петербурзі.

«Сьогодні розробка низки таких систем перебуває у нас на завершальній стадії. Будемо вживати дзеркальних заходів щодо їх розгортання з урахуванням дій США, їхніх сателітів у Європі та в інших регіонах світу», – заявив Путін.

Заява російського МЗС про відмову від мораторію на ракети середньої та меншої дальності була опублікована після заяви Дональда Трампа про те, що він розпорядився «розмістити два американських підводні човни у відповідних регіонах» у відповідь на ядерні погрози колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

«Ці підводні човни вже там, де й мають бути», – сказав Трамп.

...ми вважаємо, що всі мають бути вельми й вельми акуратні з ядерною риторикою

У Кремлі у відповідь заявили, що американські підводні човни і так були там, куди, як заявив Трамп, він їх відправив. А від агресивної ядерної риторики Дмитра Медведєва речник Путіна Дмитро Пєсков спробував відмежуватися:

«У таку полеміку не хотілося б втягуватися, не хотілося б це ніяк коментувати. Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов’язаних з ядерною проблематикою. Ви знаєте, що Росія займає відповідальну позицію, позиція президента Путіна чудово відома. Росія дуже уважно ставиться до тематики ядерного нерозповсюдження (у серпні 2023 року Росія доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки – ред.). І, звичайно, ми вважаємо, що всі мають бути вельми й вельми акуратні з ядерною риторикою»

То як розуміти ці всі слова? І чи якість реальні кроки, які можуть свідчити про наростання ядерної напруженості між США та Росією на тлі намагань Дональда Тримпа зупинити російсько-українську війну.

Про це телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участю Голосу Америки)поговорив із експертом українського Національного інституту стратегічних досліджень Олексієм Їжаком:

– Трамп каже, що американські підводні човни там, де мають бути. За словами Пєскова, це постійний процес. Де знаходяться ці американські підводні човни?

– Є кілька типів підводних човнів, які можна назвати ядерними.

...з кожного регіону світового океану можна завдати удару по палацах Медведєва

Думаю, коли Дональд Трамп про це говорить у контексті можливих ядерних ударів, то маються на увазі човни класу «Огайо», яких є два типи.

Є такі, що з балістичними ракетами, вони постійно перебувають у різних регіонах світового океану. Це координується ще з британськими човнами. Тобто, 14 американських човнів, ще чотири британських. Вони 70 відсотків часу знаходяться на чергуванні.

З цих човнів, в принципі, з кожного регіону світового океану можна завдати удару по палацах Медведєва.

У цьому плані, звичайно, немає нічого особливого. Єдине, що тільки два або три підводні човни несуть особливі заряди зменшеної потужності, які можна використовувати як тактичні в разі ядерної ескалації. Тобто, такі заряди, які ще не починають повномасштабний обмін ударами.

Один такий підводний човен США несе залп у 150 ракет «Томагавк»

На рівні заяв Медведєва, на кшталт: «ми вдаримо по Варшаві», «ми вдаримо по Києву», «ми вдаримо ще по Лондону», то таких човнів, напевно, два-три. Вони мають різного типу боєзаряди – від мегатонни до кількох кілотонн.

Можливо, ці човни якимось чином змінили зони патрулювання. За ідеєю вони завжди мають перебувати десь ближче до Європи. Хоча не обов’язково.

Тільки Дональд Трамп, можливо, знає, де вони є зараз.

Ще у США є чотири човни типу «Огайо», які переобладнані. На них [стоять тільки ракети] «Томагавк», які летять на кілька тисяч кілометрів.

Можливо, в якийсь час вони підходять ближче до Ірану, а в якісь ближче до Росії

Можливо, вони дійсно патрулюють зони світу залежно від того, звідки зараз походить ймовірна ядерна загроза. Можливо, в якийсь час вони підходять ближче до Ірану, а в якісь ближче до Росії.

Вони не несуть постійно ядерної зброї, згідно ще дуже старої узгодженої заяви ще Горбачова і Буша, що тактичної ядерної зброї на флоті не буде. Але там знаходяться ракети «Томагавк», для яких є боєголовки.

В принципі, це вже загроза.

Один такий підводний човен несе залп, скажімо, 150 ракет «Томагавк». Це дуже багато. Цього достатньо, щоб зробити великий фурор навіть без'ядерний.

Зараз, дійсно, немає ніякого видимого підвищення готовності ядерних сил на національному рівні ні в США, ні в Росії.

Американські човни завжди перебувають там, де їм потрібно, на відміну від російських.

Російські постійно знаходяться в портах. Тільки раз на рік вони виходять з бункерів і намагаються щось демонструвати американцям. Але, тим не менше, навіть у рамках цього чергування є певні градації готовності цих підводних човнів і їхніх маршрутів патрулювання.

– Російське МЗС оголосило, що Москва більше не буде дотримуватися одностороннього мораторію на розгортання ракет середньої та меншої дальності. Це пов’язано з ядерною риторикою?

– Так, схоже, що пов’язано. Це зараз пов’язане зі знаменитим «Орешником». В принципі, їх можливо завантажити неядерним сміттям, яке при потраплянні в атмосферу створює серйозні шумові ефекти. Це дуже дорога іграшка, але один раз вона була використана проти України.

Дійсно, це були нові звуки порівняно зі звичайними нальотами ракет і дронів. Путін нагадав про «Орешник» до заяв Трампа, потім Дональд Трамп зробив заяву, а тепер МЗС Росії знову нагадало про договір.

А з чого це все починалося?

– Договір вважався виконаним.

Після цього Росія зробила черговий [ракетний комплекс] «Іскандер», помістили ракети «Калібр» на наземні пускові установки, які летять більше дозволеної за цим договором дальності.

Починаючи з Барака Обами, США щороку вимагали це закінчити. Але Росія не ліквідувала ці ракети. А вже Дональд Трамп під час першого терміну вийшов [з домовленостей про мораторій на розгортання ракет середньої та меншої дальності].

Після цього Росія заявила, що вона буде в односторонньому режимі дотримуватися цього договору доти, доки США не будуть розгортати ракети середньої дальності ближче до Росії. І час від часу робилися заяви, що Росія зніме з себе це самообмеження, хоча воно ніколи не діяло.