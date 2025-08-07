Gallup: 69% українців хочуть якнайшвидшого припинення війни шляхом переговорів

69% українців виступають за якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів, свідчить оприлюднене 7 серпня опитування американської соціологічної компанії Gallup, проведене в липні.

При цьому 24% опитаних вважають, що боротьба має тривати до перемоги.

«Через понад три роки після початку війни підтримка українцями продовження боротьби до перемоги досягла нового мінімуму. В останньому опитуванні Gallup в Україні, проведеному на початку липня, 69% респондентів заявили, що вони виступають за якомога швидше завершення війни шляхом переговорів, порівняно з 24%, які підтримують продовження боротьби до перемоги», – йдеться в повідомленні.

Автори дослідження зазначають, що це знаменує собою майже повну зміну громадської думки порівняно з 2022 роком, коли 73% виступали за те, щоб Україна боролася до перемоги, а 22% віддавали перевагу тому, щоб Україна шукала якомога швидшого завершення війни шляхом переговорів.

Підтримка воєнних зусиль неухильно знижується в усіх сегментах населення України, незалежно від регіону чи демографічної групи, йдеться в опитуванні.

Водночас у Gallup вказують, що хоча значна кількість українців виступає за якомога швидше припинення війни шляхом переговорів, більшість скептично ставиться до того, що активні бойові дії скоро припиняться.

Кожен четвертий (25%) вважає, що активні бойові дії ймовірно припиняться протягом наступних 12 місяців, хоча лише 5% вважають це «дуже ймовірним». Понад дві третини (68%) вважають малоймовірним припинення активних бойових дій наступного року, йдеться в опитуванні.

Крім того, автори дослідження зазначають, що хоча надії українців на вступ до НАТО і Європейського Союзу згасають, а схвалення лідерства США різко впало, українці все ще вважають ЄС, Велику Британію і Сполучені Штати ключем до завершення війни.

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Трамп також заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» його зустрічі з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів.

Зеленський після своєї розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 7 серпня заявив, що Україна готова до зустрічей у різних форматах.

«Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну», – заявив Зеленський.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.