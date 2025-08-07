Число українців, які вірять у швидкий вступ до НАТО, знизилося вдвічі, порівняно з 2022-м – Gallup

32% українців вважають, що Україна зможе вступити до НАТО протягом наступних десяти років – свідчать дані опитування, проведеного американською соціологічною компанією Gallup.

«У перші два роки війни сподівання на швидкий вступ до НАТО були високими, переконлива більшість (64% у 2022 році й 69% у 2023 році) очікувала, що Україну приймуть протягом наступного десятиліття. Надії на швидкий вступ до НАТО впали до 51% минулого року і продовжили тенденцію до зниження, досягнувши 32% у 2025 році, що вдвічі менше, ніж у 2022 році», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, відсоток тих, хто вважає, що Україну ніколи не приймуть до НАТО, зріс до 33%, свідчать результати дослідження.

Щодо вступу до Європейського Союзу, то, за даними Gallup, сподівання українців також знизилися, хоча і не так сильно, як у питанні НАТО.

«Незначна більшість дорослих українців (52%) очікують, що Україну приймуть до ЄС протягом наступного десятиліття, порівняно з 61% минулого року і 73% у 2022 і 2023 роках», – йдеться в опитуванні.

Україна, яка бореться з російським вторгненням, чітко дала зрозуміти, що її мета – стати членом НАТО. Київ і деякі його союзники в Альянсі, особливо у Східній Європі, наполягають на запрошенні до членства, хоча й визнають, що Україна не може вступити до НАТО, перебуваючи в стані війни.

На саміті НАТО в Гаазі в червні цього року лідери країн Альянсу залишили невирішеними сподівання України на членство.