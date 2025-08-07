Трамп про зустріч із Путіним, Зеленський про «чесне завершення» війни

Росія та США домовилися організувати двосторонню зустріч президентів двох країн Володимира Путіна та Дональда Трампа впродовж найближчих днів, заявив журналістам 7 серпня помічник президента РФ Юрій Ушаков. Президент України Володимир Зеленський анонсував четвер як «день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру». Можлива локація зустрічі – Об'єднані Арабські Емірати.

Що відомо про ці дипломатичні зусилля?

Зустріч між спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом та президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 6 серпня тривала майже три години, і обидві сторони охарактеризували її позитивно.

Спеціальний представник президента Росії Кирило Дмитрієв заявив про «прогрес і позитивні зрушення» на переговорах, президент США Дональд Трамп назвав їх «дуже хорошими», але не проривом.

Ми провели дуже продуктивні переговори

Дональд Трамп додав, що сам може незабаром зустрітися із Путіним.

«Є велика ймовірність, що зустріч відбудеться зовсім скоро», сказав Трамп після того, як його речниця підтвердила, що він відкритий до зустрічі з Путіним для обговорення вторгнення Москви в Україну.

На запитання, чи запропонував Путін щось в обмін на зустріч, Трамп не навів конкретики, зазначивши лише: «Ми провели дуже продуктивні переговори»

Трамп виступив перед журналістами в Білому домі після заяви його речниці Керолайн Левітт, яка сказала, що росіяни «висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий до зустрічі як з президентом Путіним, так і з [українським] президентом [Володимиром] Зеленським».

Джерело з дипломатичних кіл ЄС повідомило Радіо Свобода, що «особиста зустріч Трампа з Путіним готується».

За повідомленням The New York Times і CNN із посиланням на джерела, Трамп планує зустрітися з Путіним вже наступного тижня, а згодом хоче провести тристоронню зустріч із Путіним та президентом України.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков 7 серпня підтвердив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф порушував ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського, але Москва це залишила без коментарів. Після цього російський лідер сказав, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можлива, але для неї «мають бути створені умови».

«Нічого в цілому не маю проти, але для цього мають бути створені умови, а до створення цих умов ще поки далеко», – заявив він.

Луціан Кім, аналітик з українських питань Міжнародної кризової групи, сказав Радіо Свобода, що Путін неохоче піде на зустріч із Зеленським, але не захоче втратити шанс зустрітися з Трампом.

«Слід розуміти, що його уявлення про вирішення конфлікту суттєво відрізняється від бачення Трампа або Зеленського», – зазначив Кім.

Путін намагається поєднати очевидне бажання покращити серйозно зіпсовані відносини з США зі своїм прагненням підкорити Україну, проти якої він розпочав найбільшу війну в Європі з 1945 року, вторгнувшись у лютому 2022-го».

Джон Гарді, заступник директора Програми з питань Росії у Фонді захисту демократій, обережно висловився щодо перспективи досягнення угоди про завершення війни внаслідок зустрічі Віткоффа з Путіним.

«Ми вже бачили подібне раніше: Трамп погрожує економічними санкціями, якщо угода не буде укладена до певного дедлайну, а росіяни у відповідь дають порожні обіцянки або влаштовують беззмістовні переговори – і все відкладається на невизначений термін», – сказав Гарді в коментарі Радіо Свобода. – «Я сподіваюся, що цього разу все буде інакше».

Україні навряд чи варто особливо розраховувати на результати зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна, – говорить в інтерв’ю Радіо Свобода політолог з Університету Теннессі Андрій Коробков:

«Як мені здається, організація зустрічі Трампа й Путіна була єдиною реальною метою поїздки Стіва Віткоффа. Чим може завершитися ця зустріч, якщо вона відбудеться, сказати неможливо, але, на мою думку, мета Трампа – якнайшвидше припинення цієї війни, щоб він міг переключити свою увагу на інші, на його погляд, важливіші проблеми, головна з яких – стримування Китаю. Раніше президент Трамп неодноразово заявляв, що Україна має піти на серйозні поступки заради досягнення мирної угоди з Росією, і якщо він домовиться з Путіним, то, як я підозрюю, просто поставить Зеленського перед ультиматумом».

Яка роль Європи?

Про можливий саміт США-Росія йшлося і під час телефонної розмови між Трампом і Зеленським після зустрічі Віткоффа з Путіним. У дзвінку брали участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте та лідери Великої Британії, Німеччини й Фінляндії.

Трамп заявив, що провів телефонну розмову із Зеленським і «європейськими союзниками», і що «всі згодні: цю війну потрібно завершити, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні».

Зеленський написав ввечері 6 серпня в X про цю розмову так:

«Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитися. Це має бути чесне завершення». Під час дзвінка лідери обговорили переговори, що відбулися в Москві.

Президент України 7 серпня анонсував «день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру».

Спершу відбулася телефонна розмова для «координції дій» з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, у графіку – також дзвінки з лідерами Франції та Італії, повідомив керівник української держави.

В Європейській комісії заявляють, що на даний час зарано говорити про можливу участь представників Євросоюзу в майбутніх переговорах лідерів США, Росії й України. Як заявила на брифінгу 7 серпня представниця Єврокомісії Аріанна Подеста, ще немає остаточного рішення щодо логістики цієї зустрічі.

«Формат, терміни, логістика на даний момент абсолютно незрозумілі. Вони все ще вирішуються. Тож нам доведеться подивитися, як розвиватимуться події, і це передчасно. Тож, звичайно, немає розчарування щодо того, що не було вирішено», – сказала вона, відповідаючи на запитання про те, чи є розчаруванням для ЄС те, що його не запросили на можливу тристоронню зустріч між Трампом, Зеленським і Путіним.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Подеста підтвердила, що до дзвінка між Трампом, Зеленським і низкою інших європейських лідерів 6 серпня не запросили президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Як щодо ультиматуму Трампа з припиненням вогню до 8 серпня?

Зустріч у Кремлі відбулася за два дні до крайнього терміну, який встановив Трамп – 8 серпня. До цього часу Путін мав погодитися на припинення вогню з Києвом, інакше Росію чекали нові мита, покликані знизити її доходи від нафти, що фінансують війну.

Білий дім також пригрозив санкціями проти країн, які, на думку США, допомагають фінансувати російську воєнну машину.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп ухвалить рішення щодо запровадження санкцій упродовж наступних 24–36 годин. В інтерв’ю Fox Business Рубіо сказав, що день видався «вдалим», але все ще залишається «багато перешкод».

«Тепер ми краще розуміємо умови, за яких Росія могла б припинити війну», – додав він, зазначивши, що ключовим у завершенні війни буде питання територій.

Є ознака, що Білий дім не відмовляється від своєї дати 8 серпня: Трамп підписав указ про введення додаткового 25% мита щодо Індії. Новий податок, який набуде чинності через 21 день, підніме мита на деякі індійські товари до 50% – це одна з найвищих ставок серед усіх торговельних партнерів США.

Міністерство закордонних справ Індії назвало рішення «вкрай прикрим», підкресливши, що багато інших країн також купують російську нафту в межах своїх економічних інтересів.

Трамп сказав, що рішення про можливі мита щодо Росії буде схвалене пізніше, і натякнув, що також може оголосити про нові тарифи щодо Китаю.

«Дональд Трамп потихеньку закручує гайки

«Дональд Трамп потихеньку закручує гайки, даючи Володимиру Путіну будь-яку можливість прийти до того результату, якого хочуть Трамп і США. Але ми бачимо, що його тон змінився, – каже політолог, старший експерт Атлантичної ради Аріель Коен в ефірі Російської редакції Радіо Своода. – Доброзичливий тон Трампа, який він використовував стосовно Путіна під час своєї першої каденції, зараз зникає. Йдеться вже про атомні підводні човни з ракетами, про серйозні тарифи проти Індії, дуже важливе питання – чи будуть санкції щодо Китаю. Ми бачимо, що Конгрес поводиться навіть жорсткіше, ніж Білий дім, коли мова йде про санкції. Ми пам’ятаємо законопроєкт Ліндсі Грема, де йдеться про 500-відсоткові вторинні санкції проти країн, які купують російські енергоресурси».

«Зараз з’явився ще один законопроєкт, який підтримали і демократи, і республіканці. Він також посилює санкції щодо нафти та так званого тіньового флоту – це флот, що перевозить російську нафту. Тож економічна ситуація Росії з точки зору експорту нафтопродуктів, нафти та енергоресурсів буде погіршуватися. За оцінками економістів, у такому режимі Росія може протриматися ще приблизно рік. Але рано чи пізно, якщо Росія не сяде за стіл переговорів, це погіршить її внутрішнє економічне становище».

Чи піде Росія на поступки

Помічник російського президента з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков назвав тригодинну зустріч Віткоффа з Путіним у Кремлі «досить корисною та конструктивною». «Наша сторона передала певні сигнали з українського питання, серед іншого», – сказав Ушаков. «Сигнали також надійшли від президента Трампа».

Поки що немає жодних ознак того, що Путін пішов на якісь поступки або зробив конкретні пропозиції під час зустрічі з Віткоффом.

Раніше джерела Bloomberg повідомляли, що Кремль може запропонувати, зокрема, повітряне перемир’я.

Повітряне перемир’я більше вигідне Росії

«Трампу потрібен якийсь 'подарунок', поступка з боку Росії. Повітряне перемир’я могло би стати таким подарунком», – передає агентство слова прокремлівського політичного аналітика Сергія Маркова.

Такий варіант перемир’я більше вигідний Росії, ніж Україні, адже «ключі від нього – у Москви, і в будь-який момент його можна зірвати», вважає український політолог Олег Саакян.

Коли це буде вигідно, Росія може звинуватити Україну в обстрілі.

«Не припиняється ні виробництво дронів, ані ракет, і вимикач нового витка інтенсивних обстрілів – у Росії. А коли їм буде вигідно, Росія може звинуватити Україну в якомусь обстрілі, сказати, що Україна порушила перемир’я – і кілька тисяч дронів полетять у напрямку України. […] Якщо це перемир’я – як передишка, а ключі до його припинення – в агресора, то в такому разі це не веде до менших жертв і руйнувань і не наближає закінчення війни. Навпаки – Росія не відмовляється від своїх первинних цілей і таким чином лише отримує відстрочку санкцій і мит, які планував Трамп», – сказав Саакян в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю Голосу Америки.

Політолог також нагадав, що Україна раніше погоджувалася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню. Тоді Росія фактично відкинула цю ідею, висунувши низку умов.

«Україна пропонувала перемир’я – у повітрі, на морі та на землі – комплексне, але на 30 днів. Якщо перемир’я короткострокове, воно має бути комплексним. Якщо йдеться про невелику зону перемир’я – то це має бути елемент ширшої стратегії. І, звісно ж, необхідні гарантії, необхідні механізми контролю та посилення тиску у випадку його зриву. Тому Україна не дуже позитивно ставиться до ініціативи про повітряне перемир’я. І я впевнений, що американська сторона чудово знає позицію України й український аналіз ситуації – до чого це може призвести і чому це є деструктивним», – зазначив Саакян.



